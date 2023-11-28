Ukrayna İstihbarat Başkanı'nın eşinin 'zehirlendiği' iddiası
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov'un eşi Marianna Budanova'nın zehirlendiği iddia edildi.
Ukrinform ajansının hastane kaynaklarına dayandırdığı haberde, 30 yaşındaki Budanova'nın "ağır metal zehirlenmesi" nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi.
İstihbarat Ana Müdürlüğünün konuyla ilgili açıklama yayımlayacağı aktarıldı.
Ukrayna basınında, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Kirill Budanov'a yönelik en az 10 suikast girişimi yapıldığı ileri sürüldü.
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