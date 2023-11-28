Ukrayna İstihbarat Başkanı'nın eşinin 'zehirlendiği' iddiası

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov'un eşi Marianna Budanova'nın zehirlendiği iddia edildi.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 14:05
Ukrayna İstihbarat Başkanı'nın eşinin 'zehirlendiği' iddiası
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Ukrinform ajansının hastane kaynaklarına dayandırdığı haberde, 30 yaşındaki Budanova'nın "ağır metal zehirlenmesi" nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi.

İstihbarat Ana Müdürlüğünün konuyla ilgili açıklama yayımlayacağı aktarıldı.

Ukrayna basınında, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Kirill Budanov'a yönelik en az 10 suikast girişimi yapıldığı ileri sürüldü.


Ukrayna

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