Almanya ile Ukrayna yenişemedi

Almanya ve Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 00:26
Almanya ile Ukrayna yenişemedi
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Euro 2024 hazırlıkları kapsamında Almanya, Ukrayna ile Max-Morlock Stadyumu'nda karşılaştı.

Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Almanya'da İlkay Gündoğan ikinci yarının başında oyundan çıktı. Alman Milli Takımı'na seçilen Deniz Undav ise ilk kez forma giydi.


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