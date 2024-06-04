Almanya ile Ukrayna yenişemedi
Almanya ve Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 sona erdi.
Euro 2024 hazırlıkları kapsamında Almanya, Ukrayna ile Max-Morlock Stadyumu'nda karşılaştı.
Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.
Almanya'da İlkay Gündoğan ikinci yarının başında oyundan çıktı. Alman Milli Takımı'na seçilen Deniz Undav ise ilk kez forma giydi.
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