Ukrayna krizinde son durum

17 Şubat 2022 Perşembe, 12:39

Reuters'in diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı perşembe günü erken saatlerde "Doğu Ukrayna'da temas hattı boyunca çok sayıda bombalama olayı" kaydetti.

Bölgedeki Rus destekli ayrılıkçılar, Ukrayna'yı son 24 saat içinde dört kez ateş açmakla suçladı. Bombardımanın kaynağı ve olayların ciddiyeti belirsizliğini koruyor.

BOMBALAMA SESLERİ DUYULDU

Bir görgü tanığı Reuters'e verdiği demeçte, doğu Ukrayna'daki Donetsk havaalanı ve Elenovka köyü bölgesinde bombalama sesleri duyulduğunu söyledi.

Ukrayna ordusu perşembe günü, doğu Ukrayna'daki Rus destekli güçlerin Luhansk bölgesindeki bir köye top mermisi attığını ve bir anaokulunu vurduğunu söyledi. Ordu, herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediğini söyledi.

Rus destekli ayrılıkçılar daha önce hükümet güçlerini son 24 saat içinde kendilerine dört kez ateş açmakla suçlamış ve birinin yaralanıp ölmediğini tespit etmeye çalıştıklarını söylemişti.

The Guardian'a göre çatışmanın son sekiz yılında birçok kez bombalama oldu, ancak son raporlar sadece gerilimi artırıyor.

ASKERİ KONVOYLAR KIRIM'DAN AYRILIYOR

Interfax haber ajansının bildirdiğine göre Rus ordusu, "büyük, ağır ve tehlikeli yüklere" sahip on askeri konvoyun Kırım'dan ayrıldığını söyledi. Güney Askeri Bölgesi basın servisine atıfta bulunan Rus ajansı, konvoyların eğitim tatbikatlarını bitirdiğini söyledi.

Batılı politikacılar ve istihbarat teşkilatları, Rus birliklerinin geri çekilmesi iddialarına derinden şüpheyle bakıyorlar; NATO genel sekreteri, askeri yığınağın devam ettiğini söyledi.

İNGİLİZ KUVVETLERİ UKRAYNA'DAKİ ASKERİ EĞİTİMİ BİTİRDİ

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey perşembe günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'daki askeri eğitim faaliyetlerini bitirdiğini ve ülkede kalan tek İngiliz askerinin büyükelçiyi korumak için orada olduğunu söyledi.

İngiltere, Ukrayna'ya savunma silahları ve eğitim personeli tedarik etmişti.

Heappey perşembe sabahı erken saatlerde BBC'ye yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın kendi içinde, büyükelçiyi ve ekibini korumak amacıyla kalan küçük bir güç var. Bunun ötesinde, Ukraynalılarla birlikte tüm eğitim faaliyetlerimiz durduruldu ve Ukrayna'daki herhangi bir çatışmaya Birleşik Krallık'ın müdahil olmayacağı konusunda çok net olduk" dedi.