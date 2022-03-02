Ukrayna lideri Zelenski'den 'ilk 6 gün' açıklaması

02 Mart 2022 Çarşamba, 10:55

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, savaşın ilk 6 gününde yaklaşık 6,000 Rus askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Zelenskiy, Kremlin'in Ukrayna'yı bombalarla ve hava saldırılarıyla ele geçiremeyeceğini belirtti.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi birliklerinin ve Ukraynalı işbirlikçilerin Yahudileri katlettikleri yer olan Babyn Yar'a Rusların düzenledikleri saldırılara atfen Zelenski şu ifadeleri kullandı:

"Bu saldırı, Rusya'daki pek çok insanın Kiev'imizi kesinlikle yabancı olarak gördüklerini kanıtlıyor. Kiev hakkında, tarihimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Ancak tarihimizi yok etmek, vatanımızı yok etmek, hepimizi yok etmek için emir almışlar."

YAHUDİLERE SESLENDİ

Zelenski, savaşta Ukraynalıların öldürülmesine ilişkin Yahudilere seslenerek "Şimdi dünyadaki tüm Yahudilere sesleniyorum. Neler olduğunu görmüyor musun? Bu yüzden dünyadaki milyonlarca Yahudi'nin şu anda sessiz kalmaması çok önemli. Nazizm sessizlik içinde doğar. O halde sivillerin öldürülmesi için bağırın. Ukraynalıların öldürülmesi için bağırın" ifadelerini kullandı.