Ukrayna mahkemesi, savaş suçlusu olarak yargıladığı askere müebbet verdi

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:10

Reuters'ın haberine göre, 21 yaşındaki tank komutanı Vadim Şişimarin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dört gün sonra 28 Şubat'ta Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Çupahivka köyünde yaşayan 62 yaşındaki Oleksandr Şelipov'u öldürmekten suçlu bulundu.

Yargıç Sergey Agafonov, Şişimarin'in komutanı tarafından verilen yüksek verilen "ceza emrini" yerine getirerek kurbanın kafasına otomatik silahla birkaç el ateş ettiğini söyledi.

Yargıç, verilen ömür boyu hapis cezası hakkında "İşlenen suçun barışa, güvenliğe, insanlığa ve uluslararası hukuk düzenine karşı suç olduğu düşünüldüğünde mahkeme, daha kısa bir ceza verme ihtimalini görmüyor" açıklamasında bulundu.

TEMYİZE BAŞVURACAĞIM

Şişimarin'in avukatı Viktor Ovsyannikov, "toplum baskısı" olduğu için cezaya şaşırmadığını ve temyize başvuracağını söyledi.

Bir haftada hükme varıldığını söyleyen avukat, "Dava, Ukrayna için önemli bir sembolik yere sahip ve bu dava emsal dava olabilir" dedi.