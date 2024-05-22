Rusya'da eski ordu komutanı dolandırıcılık şüphesiyle tutuklandı

Yayınlanma: 22.05.2024 - 12:49

Güncelleme: 22.05.2024 - 12:49

Rusya'daki 235. Garnizon Askeri Mahkemesinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs'ta, eski 58. Muhafız Kombine Silah Ordusu Komutanı Tümgeneral İvan Popov'un, dolandırıcılık yaptığı şüphesiyle 2 ay boyunca tutuklu kalması kararlaştırıldı.

Popov'un avukatı Sergey Buynovskiy, Rus Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, Popov'un suç işlemediğini savunarak, mahkeme kararına itirazda bulunduklarını söyledi.

56. Muhafız Hava Saldırı Alayı Komutanlığında askeri görevine başlayan İvan Popov, çeşitli birliklerde komutanlık yapmış, 58. Muhafız Kombine Silah Ordusu Komutanı olarak da Ukrayna'daki savaşta yer almıştı.

Rusya'da geçen ay rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un, soruşturma süresince tedbir amaçlı 23 Haziran'a kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti.