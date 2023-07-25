Ukrayna: NATO'nun gerçek bir doğu kalkanı haline geldik

Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:03

Güncelleme: 25.07.2023 - 10:03

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna'nın, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'a ve onu Rus anakarasına bağlayan Kerç Köprüsü'ne saldırılar düzenlemeye devam edeceğini söyledi.

Reznikov, Ukrayna'nın karşı taarruz planının, "programın gerisinde" kaldığını kabul etti.

Reznikov, "Tüm bu hedefler resmi hedeflerdir çünkü bu onların bize karşı savaşma kapasitelerini azaltacak ve Ukraynalıların hayatlarını kurtarmaya yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın amacının Kerç Köprüsü'nü kalıcı olarak devre dışı bırakmak olup olmadığı sorusuna Reznikov, "Düşmanınızın lojistik hatlarını bozarak daha fazla mühimmat, daha fazla yakıt, daha fazla yiyecek vb. elde etme seçeneklerini durdurmak normal bir taktiktir. Bu yüzden bu taktikleri onlara karşı kullanacağız" yanıtını verdi.

RUSYA'YA "TERÖRİST DEVLET" SUÇLAMASI

Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesine ilişkin Reznikov, "Bu yaklaşım saçma ama gerçek ve bu yüzden de terörist bir devlet olduklarının yeni bir kanıtı" diye konuştu.

Reznikov, Odessa saldırılarından sonra Ukrayna'nın misilleme olarak Karadeniz'deki Rus gemilerine yönelik saldırıları arttırmayı planlayıp planlamadığına dair şunları kaydetti:

"Kapasitemiz var. Moskva kruvazöründe olduğu gibi silahlarımız var ve Karadeniz'de bizi tehdit ederlerse karşılık vermek zorunda kalacağız."

Reznikov, Ukrayna'nın ancak savaş sona erdiğinde NATO'ya katılabileceğini ifade ederek, "Bu, zaferden sonra, NATO'nun da çıkarına olacaktır, çünkü NATO'nun gerçek bir doğu kalkanı ya da Avrupa'nın doğu kalkanı haline geldik. Ukrayna, Rusları caydırmak, onları yenmek ve NATO standartlarında silahlar kullanarak onları alt etmek için gerçek bir savaş deneyimi kazanmıştır" dedi.