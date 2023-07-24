Rusya, Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus gazeteci için dava açtı

Yayınlanma: 24.07.2023 - 07:29

Güncelleme: 24.07.2023 - 07:30

Rusya Soruşturma Komitesi'nden, Rus haber ajansı RİA Novosti muhabiri Rostislav Juravlev'in dün Zaporijya'da yaşanan saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin RİA Novosti'ye açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Rusya Soruşturma Komitesi, Zaporijya bölgesinde bir grup Rus gazetecinin bombardımana maruz kalması üzerine cezai dava açtı" ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Zaporijya'ya yönelik misket bombalarıyla gerçekleştirdiği saldırıda Juravlev'in öldüğünü, üç gazetecinin de yaralandığını bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya misket bombası temin edenlerin de Juravlev'in ölümünden sorumlu olduklarını belirterek, "Rus gazeteciye yönelik bu vahşi katliamı yapanlar, kaçınılmaz olarak hak ettikleri cezayı alacaklar" ifadesini kullanmıştı.