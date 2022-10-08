Ukrayna, nükleer saldırı endişesiyle radyasyon önleyici haplar dağıtmaya başladı.

08 Ekim 2022 Cumartesi, 16:17

NBC News, Kiev belediye meclisinin kısa süre önce tahliye merkezlerinde anti-radyasyon hapları dağıtmaya başladığını bildirdi.

Dağıtılan potasyum iyot hapları, nükleer radyasyona maruz kalmadan önce veya hemen sonra alındığında tiroid bezi yoluyla zararlı radyasyonun emilmesini önlemeye yardımcı olabilir.

İKİNCİ BİR "ÇERNOBİL" KORKUSU

Hapların dağıtılması, Zaporijya Nükleer Santrali'nin, 40 yıl sonra ilk kez Ukrayna'yla bağlantısının kesilmesiyle başladı.

Yetkililer, bu santralin savaş esnasında zarar görmesinden ve Çernobil faciasının tekrarlamasından korkuyorlar.

Zaporijya Bölgesel Askeri İdaresi sözcüsü Volodymyr Marchuk NBC News'e verdiği demeçte, tabletlerin Enerhodar santralinin 50 km yakınında yaşayan sakinlere de dağıtıldığını söyledi.

Marchuk yerel halka mesajında, "Bir radyasyon sızıntısı durumunda hükümetin tabletleri ne zaman almaları gerektiği konusunda onları uyaracağını" bildirdi.

"BLÖF YAPMIYORUM"

Unilad'in haberine göre, Vladimir Putin'in geçen hafta yaptığı konuşmada 'tüm yetkil ve araçları' kullanacağına söz verdiği için yıkıcı bir nükleer saldırıya başvuracağına dair korkular artmaya devam ediyor.

Putin, yeni ilhak edilen bölgelerin kontrolünü ele geçirmek için kullanabileceği nükleer saldırılar hakkında "blöf yapmadığını" söyledi.