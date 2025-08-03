Ukrayna ordusunda dev yolsuzluk skandalı: Rüşvet ağı çökertildi

NABU ve SAPO tarafından yapılan ortak açıklamada, görevdeki bir milletvekili, iki yerel yönetici ve bazı Ulusal Muhafız mensuplarının rüşvet alırken yakalandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar dört kişi tutuklandı. Sanıkların kimlikleri açıklanmadı.

Yetkililerin açıklamasına göre, şebekenin amacı devlet ile sözleşme yapan tedarikçi firmalar üzerinden mal ve hizmetleri piyasa değerinin çok üzerinde fiyatlarla satmak, karşılığında ise %30’a varan oranlarda rüşvet almaktı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yolsuzluğa sadece sıfır tolerans gösterilmeli. Kurumlar arası net bir ekip çalışmasıyla bu yapılar ortaya çıkarılmalı ve adil cezalar uygulanmalıdır.”

Zelenski, yolsuzlukla mücadele kurumlarının yöneticileriyle bir araya gelerek soruşturmanın detayları hakkında bilgi aldı.

HALK TEPKİSİ SONRASI GERİ ADIM GELMİŞTİ

Zelenski, geçtiğimiz haftalarda NABU ve SAPO’nun bağımsızlığını sonlandırarak yetkilerini başsavcılığa devretmek istemişti.

Bu girişim, 2022’deki Rusya işgalinden bu yana ülke genelinde görülen en büyük protestolara yol açtı.

Yoğun kamuoyu tepkisi üzerine geri adım atan Zelenski, halkın tepkisini “duyduğunu” belirterek kurumların bağımsızlığını yeniden sağlayan yasa tasarısını parlamentoya sundu. Söz konusu yasa perşembe günü kabul edildi.

Avrupa Birliği yetkilileri, Ukrayna’yı anti-yolsuzluk kurumlarının bağımsızlığını zedelememesi konusunda uyardı.