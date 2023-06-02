Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü
Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Gladkov, Ukrayna'nın Belgorod'a düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğünü söyledi.
Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Gladkov, Telegram kanalından, Belgorod bölgesindeki duruma dair açıklamalarda bulundu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin aynı anda bölgenin birkaç yerleşim birimine saldırı düzenlediğini belirten Gladkov, "Ukrayna güçleri, bölgedeki Maslov köyüne ateş açtı. Şarapnel parçaları arabalara isabet etti. Bunların birisinde 2 kadın vardı. Bu kadınlar olay yerinde hayatını kaybetti. Başka bir arabada da 2 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.
Gladkov, saldırılarda gaz dağıtım ağı ve elektrik hattının hasar gördüğü bilgisini paylaştı.
BELGOROD BÖLGESINE YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR
Rusya'nın Belgorod bölgesine zaman zaman saldırılar düzenleniyor.
Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye çok namlulu roketatar sistemiyle saldırı düzenlediğini dün duyurmuştu.
Saldırılar nedeniyle geçici tahliye merkezinin kurulduğu bölgeye, geçen hafta Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun girdiği ve bu gruba karşı operasyon düzenlendiği açıklanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın malvarlığı Resmi Gazete'de yayımlandı
- Trabzonspor'dan ilk transfer hamlesi!
- Yalan söylemişler
- CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi
- Sabah yazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti
- İçişleri Bakanlığı'na yakın isimler belli oldu
- Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı
- 68 Aksaray Belediyespor'un kupası çalındı
- AKP'li vekil sinyali verdi: Kabine'ye yeni bir bakanlık!
- Çarpıcı 'Şimşek' kulisi: Erdoğan şartları kabul etti