Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

Yayınlanma: 02.06.2023 - 14:52

Güncelleme: 02.06.2023 - 14:55

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Gladkov, Telegram kanalından, Belgorod bölgesindeki duruma dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin aynı anda bölgenin birkaç yerleşim birimine saldırı düzenlediğini belirten Gladkov, "Ukrayna güçleri, bölgedeki Maslov köyüne ateş açtı. Şarapnel parçaları arabalara isabet etti. Bunların birisinde 2 kadın vardı. Bu kadınlar olay yerinde hayatını kaybetti. Başka bir arabada da 2 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Gladkov, saldırılarda gaz dağıtım ağı ve elektrik hattının hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

BELGOROD BÖLGESINE YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR

Rusya'nın Belgorod bölgesine zaman zaman saldırılar düzenleniyor.

Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye çok namlulu roketatar sistemiyle saldırı düzenlediğini dün duyurmuştu.

Saldırılar nedeniyle geçici tahliye merkezinin kurulduğu bölgeye, geçen hafta Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun girdiği ve bu gruba karşı operasyon düzenlendiği açıklanmıştı.