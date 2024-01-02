Ukrayna Parlamentosu üyesinin evi saldırıda hasar gördü
Ukrayna Parlamentosu Üyesi ve Holos Partisi’nin lideri Kira Rudik, Rusya’nın bombardımanında evinin hasar gördüğünü ve hafif yaralandığını söyledi.
Ukrayna Parlamentosu Üyesi ve Holos Partisi’nin lideri Kira Rudik, Rusya’nın bombardımanında evinin hasar gördüğünü ve hafif yaralandığını söyledi.
Rudik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Evim şu anda kısmen enkaz halinde. Bir cephede pencere kalmadı. Hafif yaralarım var ama hayattayım. Rusya, bunu ödeyeceksin” dedi.
Rudik’in paylaştığı fotoğraflarda pencerenin patlamanın etkisiyle odanın içine düştüğü, yerlerde ise cam kırıklarının olduğu görüldü.
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