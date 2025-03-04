Ukrayna neden savaş aracına dönüştürüldü?

04 Mart 2025 Salı

Acil bir durum olmadığı sürece bazı yazılarımla Ukrayna konusuna geri döneceğim. Savaşın 3. yılı biterken aslında pek çok şeyi hemen yazmışım. Burada Batı’nın sahtekârlığı ve Ukrayna’yı Rusya’yı zayıflatmak ve çökertmek için nasıl kullandığı net gözüküyordu. İşte ilk yazı.

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ABD ve Batı’nın (NATO deyin) Ukrayna için sahada fiilen savaşa katılmaması Zelenski’yi neden hayal kırıklığına uğrattı, bilinmez. Bu bilinir bir şeydi. Hesap kitap, savaşa girmez olduğunu gösterir. Eğer niyetleri ciddi olsaydı Ukrayna’yı 2008’de hemen NATO’ya alırlardı. Olmadı 2014’te yaşanan Donbas bölgesi savaşları (14 bin kişi öldü!) ve Kırım ilhakından sonra alırlardı!

Ama almadılar. 2020’de bile NATO genel sekreteri, üyeler Ukrayna’nın NATO üyeliğini onaylamaya hazır diyordu. Üyelik gelmedi!

Soru: Neden?

İki yanıtı var: Rusya ile ilişkileri bozmayı istemediler. 2024’te “çok sevdikleri” Ukrayna’nın Kırım ve Donbas bölgeleri elden çıkarken bile ses çıkarmadılar! Mırın kırın. Diyebilirsiniz ki özellikle Almanya’nın, genelde Avrupa’nın Rusya ile ekonomik ilişkileri, petrol, gaz, büyük Alman şirketlerinin Rusya’daki büyük yatırımları ve çıkarları, olayı mırın kırınla geçirmelerinin nedeni oldu.

BARIŞI İSTEMEDİLER!

Rusya’nın, sınırında NATO silahlarının kendisine doğrultmuş olarak konuşlandırılmasına ve Ukrayna’nın NATO’ya alınmasına karşı büyük tepkisi her zaman gündemdeydi.

NATO, ABD, Avrupa, isteseydiler Ukrayna gerilimini ortadan kaldırabilirler ve Rusya ile “uzun vadeli bir güvenlik barışı” için adımı atabilirlerdi. Masaya otururlar, “Evet, Ukrayna’yı almayacağız, sen de Ukrayna’yı rahat bırak, gelin birlikte bu ülkenin inşasına birlikte yardımcı olalım” diyebilirlerdi. Demediler. Bunun yerine Ukrayna üzerinden Rusya ile gerilimi hep sıcak tuttular.

Hem Ukrayna’yı almıyorsun NATO’ya hem bu nedenle Rusya ile sürekli bir gerilimi ayakta tutuyorsun.

Ukrayna’nın seçilmiş yöneticileri bu oyunun farkında nasıl olmazlar, kendilerinin Rusya ile gerilimle bir araç olarak kullanıldığını görmezler, bilemem. Bunun yanıtı, belki de onların Batı’nın çıkarlarının kullanışlı araçları olmasıdır denebilir.

NATO 2030: BAŞ DÜŞMAN RUSYA

Dostluk ve her türlü işbirliği barışın istikrarın güvencesi değil midir? Peki öyleyse neden Rusya ile böyle bir işbirliğine gitmedi NATO? Esas yanıt şu: ABD’nin Rusya’yı baş düşman olarak görmekten asla vazgeçmemesi, Avrupa’nın Amerikan vesayetini kabul etmeleri, dolayısıyla, güvenlik veya savaş politikaları... (Taze not, Trump bunu değiştiriyor şimdi, Avrupalılar bugünkü durumu kestirselerdi Rusya ile ilişkileri bu duruma getirmezlerdi.)

Zaten 2019 Londra Zirvesi’nde alınan kararlar doğrultusunda, 2021 Temmuz’unda Brüksel zirvesinde açıklanan yeni NATO-2030 belgesinde de bunun yanıtı net: Bu belge Rusya’yı işbirliği yapılacak partner değil, baş düşman olarak görüyor. NATO’yu küresel çapta genişletiyor ve tamamen Amerika’nın stratejik küresel planlarının bir parçasına dönüştürüyor. Pasifik, Çin dahil! Yani NATO, ABD’nin dünya savaş politikalarının bir aracı olmuştur.

NEDEN NATO’YA ALMADILAR?

Şimdi gelelim Ukrayna’ya! Neden bu ülkeyi NATO’ya almadılar, oyalayıp durdular?

Yanıtım şu: Ukrayna, Rusya ile düşmanlığı gerilimi sürdürmenin ve tırmandırmanın kullanışlı bir aracı olduğu için.

Ukrayna’yı durmadan silahlandırmak, savaşa hazırlamak, bir savaş ülkesi olarak donatmak ve Rusya’nın karşısına sürmek, ABD’nin işine daha çok geliyordu.

3 milyar doları aşan müthiş bir silahlanma!

Ukrayna’yı NATO’ya alarak tam bir güvence vermek mi yoksa donatarak Rusya’ya karşı savaşa sürmek ve Rusya’nın dünya çapında yıpranmasını sağlamak mı? Hangisi sizce Amerikan çıkarlarına en iyi hizmet ederdi?

UKRAYNA PENTAGON’A VERİLDİ

Ukraynalı ölecekmiş, siviller zor durumda kalacakmış, altyapısı çökecekmiş, ordusu paramparça olacakmış, ülke işgal edilecekmiş, acı gözyaşı vb. olacakmış. Tüm bunlar umurlarında olmadı. Ve Rusya’yı dünya gözünde zayıflatması, tecrit etmesi...

İşte bu nedenle Ukrayna başından beri tamamen Pentagon’un savaş ağalarının ellerine verildi: Al tepe tepe kullan!

Eh silahlanma olmadan emperyalizmin yaşaması da mümkün olmadığına göre!

Zavallı Ukrayna! (8 Mart 2022)