Ukrayna: Rus birlikleri Mariupol’de doğum hastanesini vurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus birliklerinin Mariupol’deki doğum hastanesine doğrudan hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusu tarafından Mariupol’deki doğum hastanesinin vurulma anının görüntüsünü paylaşarak, şunları kaydetti:
- Burası Mariupol. Rus birliklerinin doğum hastanesine doğrudan saldırı anı. İnsanlar, çocuklar enkaz altında. Dehşet. Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olmaya devam edecek? Hava sahasını hemen kapatın. Öldürmeyi bırak. Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin.
Donetsk Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Pavel Kirilenko da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, doğum hastanesine yapılan saldırı görüntülerini paylaşarak, “Muhtemelen kendine adam demekten çekinmeyen Rus pilot, bombanın nereye isabet edeceğini tam olarak bilerek tetiği çekti” ifadesini kullandı.
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