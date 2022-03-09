YÖK'ten Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilere ilişkin açıklama
Yükseköğretim Kurulu, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle öğrenimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, öğrencilerin yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylığın sağlanacağı kaydedildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler için her türlü kolaylığın sağlanacağını açıkladı.
YÖK'ten yapılan açıklamada Rusya-Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle öğrenimi yarıda kalan öğrencilere yatay geçiş için imkan sağlanacağı belirtildi.
"ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE EĞİTİME DEVAM EDEBİLECEKLER"
Önümüzdeki günlerde ayrıntıların paylaşılacağı belirtilen açıklamada, yatay geçiş şartlarını sağlayanların 'özel öğrenci statüsünde' eğitime devam edebileceği söylendi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yükseköğretim Kurulu, Ukrayna’da yakın zamanlarda ortaya çıkan savaş ve çatışma sebebiyle öğrenimlerini yarıda bırakarak ülkemize dönmek zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, eğitim ve öğretim hayatlarının aksamaması için alınabilecek önlemler üzerinde çalışmaktadır.
Ukrayna’ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların, talep ve tercihleri dikkate alınarak, yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır.
"DETAYLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PAYLAŞILACAK"
Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize ise, 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye’deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkân ve fırsatı verilecektir.
Bu kapsamda Ukrayna’dan ülkemize dönen öğrencilerin, özel öğrencilik imkanından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Öğrencilerin, özel öğrenci statüsünden faydalanabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan bağlantı adresine ulaşarak istenen bilgileri doldurmaları gerekmektedir."
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