Ukrayna: Rus gemisini vurduk

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Kırım'da Rus filosuna ait "Novoçerkassk" çıkarma gemisini vurduklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:09
Ukrayna: Rus gemisini vurduk
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın filosunun küçülmeye devam ettiğini belirterek, "Bu kez Rusya Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskova'yı büyük çıkarma gemisi Novoçerkassk takip ediyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna hava kuvvetleri pilotlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Oleşçuk, Rusya'dan "geç olmadan Kırım'ı terk etmelerini" istedi.

Oleşçuk, Kırım'ın Kefe Limanı'nda meydana gelen patlama anının görüntüsünü paylaştı.

Ukrayna, Nisan 2022'de Rus filosuna ait "Moskova" adlı güdümlü füze kruvazörünü vurduklarını duyurmuştu.


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