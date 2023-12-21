New York Times: 'Rusya, yaptırımları Türkiye ve Fas ile deliyor'

Yayınlanma: 21.12.2023 - 15:59

Güncelleme: 21.12.2023 - 16:12

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın "savaşta tarafsız pozisyon alan Fas ve Türkiye gibi ülkelere yöneldiğini ve limanlarını teknolojik ekipman tedariki için kullandığını" iddiasında bulundu. NYT, ürünlerin limanlardan Rusya'ya giden gemilere yerleştirildiği ve daha sonra Rus e-ticaret sitesi Nag'ın depolarına götürüldüğünü öne sürdü.

NYT, resmi bir Rus devlet belgesinde, bu yılın Mart ayında Türk limanlarından yapılan bir tedarik işlemiyle ilgili olarak "yaptırım kısıtlamalarının başarıyla aşıldığının" belirtildiğini yazdı. Belgenin tarihi, kim tarafından kaleme alındığı ya da tedarik sürecinde hangi Türk limanlarının kullanıldığına dair herhangi bir ayrıntı açıklanmadı.

ABD VE UKRAYNA YENI STRATEJİ ARAYIŞINDA

Habere göre Moskova merkezli elektronik firması ProSoft, yaptırımların ardından Fas'ın devlet tarafından işletilen Tanger-Med limanı üzerinden ABD, Avrupa ve Japonya menşeli çok sayıda mikroçip ve sensör tedarik ediyor.

Cebelitarık'taki limanda da özellikle Çin ve Tayvan'dan gelen çok sayıda teknolojik ekipmanın Rusya'ya giden gemilere yüklendiği iddia edildi. Tanger-Med'deki liman otoritesinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, farklı nakliye şirketlerine yer kiraladıklarını ve burayı kullanan gemilerle ilgili "hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını ve sorumluluk kabul etmediklerini" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl 24 Şubat'ta başlattığı savaşın başlangıcından bu yana ProSoft'un bu liman üzerinden yaklaşık 10 milyon dolar değerinde ekipman tedarik ettiği iddia ediliyor.

Nag'ın yanı sıra CS Distribution, 3Logic Distribution ve 4Telecom gibi Rus e-ticaret sitelerinin de Cisco, IBM, HP, Juniper, Ericsson ve Nokia gibi ABD'li ve Avrupalı şirketlerin ürünlerini bu tedarik yolları üzerinden sattığı ifade edildi.