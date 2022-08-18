Ukrayna: Rus ordusunun Harkov'a roketli saldırısında 7 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkov şehrine düzenlediği roketli saldırıda 7 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin, gece saatlerinde Harkov'daki üç katlı bir binaya roketli saldırı düzenlediğini söyledi.
Terehov, saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını kaydetti. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardımın yapıldığını belirten Terehov, evsiz kalanlara da barınak sağlandığını ifade etti.
Terehov, "Ukrayna ve Harkov'u ne kadar bombalasalar bombalasınlar, bizler sadece hayatta kalmakla kalmayacağız, aynı zamanda kazanacağız da. Rusya'yı ve ölümü yeneceğiz" ifadesini kullandı.
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