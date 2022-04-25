Ukrayna: 'Rusya, demir yolu altyapımıza saldırdı'

Ukrayna'nın ulusal demir yolu şirketi "Ukrzaliznytsia" Başkanı Aleksandr Kamışin, bu sabah ülkedeki 5 tren istasyonunun Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.

AA
25 Nisan 2022 Pazartesi, 12:56
Ukrayna: 'Rusya, demir yolu altyapımıza saldırdı'
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Aleksandr Kamışin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın demir yolu altyapısını sistematik olarak yok etmeye devam ettiğini belirtti.

Bu sabah saatlerinde ülkenin orta ve batı kısımlarında 5 tren istasyonunun bombalandığını bildiren Kamışin, ölü ve yaralıların bulunduğunu kaydetti.

Kamışin, saldırılar nedeniyle 16 tren seferinde de gecikme yaşanacağını ifade etti.


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