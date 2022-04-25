Ukrayna: 'Rusya, demir yolu altyapımıza saldırdı'
Ukrayna'nın ulusal demir yolu şirketi "Ukrzaliznytsia" Başkanı Aleksandr Kamışin, bu sabah ülkedeki 5 tren istasyonunun Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.
Aleksandr Kamışin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın demir yolu altyapısını sistematik olarak yok etmeye devam ettiğini belirtti.
Bu sabah saatlerinde ülkenin orta ve batı kısımlarında 5 tren istasyonunun bombalandığını bildiren Kamışin, ölü ve yaralıların bulunduğunu kaydetti.
Kamışin, saldırılar nedeniyle 16 tren seferinde de gecikme yaşanacağını ifade etti.
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