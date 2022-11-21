Ukrayna: Rusya, saldırı imkanlarını Bahmut şehrine yönlendiriyor
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Shtupun, Rus ordusunun saldırı imkanlarını Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Bahmut ve diğer şehirlere doğru yönlendirdiğini ileri sürdü.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Oleksandr Shtupun, youtube hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.
Rus güçlerinin, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini ifade eden Shtupun, Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk şehrindeki sivil altyapılara gün içinde iki kez hava saldırıları düzenlendiğini söyledi.
Shtupun, Ukrayna'nın sınır komşusu Belarus'ta konuşlanan Rus savaş uçaklarının de Ukrayna için tehdit oluşturduğunu ifade etti.
Ukrayana'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinde sıcak çatışmaların sürdüğünü dile getiren Shtupun, Rus kuvvetlerinin özelikle Bahmut yönünde saldırıları artırmaya çalıştığını ileri sürdü.
Shtupun, "Düşman (Rusya) tüm çabalarını Bahmut, Avdiivka ve Novopavlovka tarafındaki saldırı operasyonlarını sürdürmeye yönlendiriyor" ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Bahmut şehrinde yoğun çatışmalar sürüyor.
Donetsk bölgesini tamamen ele geçirmek isteyen Rusya, Bahmut şehrini de kontrol etmek istiyor.
Video Haberler
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- Beyninin büyük bölümünü kaybetti
- Medical Park Hastanesi'ndeki skandalda yeni gelişme
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- AKP'den Saadet'e yurtdışında ziyaret
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- İşte Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili akılalmaz 'şaka
- Soylu'yu değil, Yerlikaya'yı aramış!