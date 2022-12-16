Ukrayna: Rusya, Ukrayna'ya 60'tan fazla füze fırlattı
Ukrayna, Rusya'nın, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 60'tan fazla füze fırlattığını öne sürdü.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat, Rus güçlerince, sabah saatlerinde, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 60'tan fazla füze ile saldırılar düzenlendiğini duyurdu.
Ignat, Rus güçlerinin Hazar Deniz ile Karadeniz'den füze ateşlediğini belirtti.
Sözcü Ignat, sabah saatlerinden şimdiye kadar Ukrayna topraklarına 60'tan fazla füzenin düştüğünü söyledi.
KİEV'E FIRLATILAN 40 FÜZEDEN 37'Sİ İMHA EDİLDİ
Kiev Şehri Askeri Yönetim Temsilcisi Mihail Şamanov ise Rus ordusunca başkent Kiev ve çevresine fırlatılan 40 füzeden 37'sinin havada imha edildiğini duyurdu.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Kiev dışında, Harkiv, Herson, Kriviy Rih şehirleri ve çevresindeki yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılar sonucu, siviller yaşamını yitirdi ve yaralandı.
Saldırılar sonucu başkent Kiev dahil ülke genelinde çeşitli bölgelerde içme suyu ve elektrik kesintileri meydana geldi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamasında, kentin Desyanskiy, Dniprovskiy ve Goloseyevskiy bölgelerinde patlamalar olduğunu duyurmuştu.
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