Zelenski: 'Rusya 16 kez bombaladı'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Herson kentinin Rus güçleri tarafından gün boyu 16 kez bombalandığını söyledi.

AA
16 Aralık 2022 Cuma, 07:32
Zelenski: 'Rusya 16 kez bombaladı'
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'nın Herson şehrini 15 Aralık'ta 16'dan fazla kez hedef aldığını belirtti.

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı günlük görüntülü paylaşımında, Rus ordusunun Herson şehrine düzenlediği saldırıda Kızılhaç yardım noktasında gönüllü çalışan sağlık görevlisi bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Volodimir Zelenski, "Rusya gün boyu Herson'u 16'dan fazla kez bombaladı. Sadece bir günde ve bu, her gün böyle" dedi.

Donbas bölgesinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü, buradaki yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda sivil altyapının hedef alındığını kaydeden Zelenski, Rus kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna karşı başarısız olduğunu söyledi.

Rusya'nın neden olduğu yıkımın durdurulması gerektiğini belirten Zelenski, saldırıları durdurmanın tek yolunun Rusları Ukrayna topraklarından çıkarmak olduğunu vurguladı.

 

 


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