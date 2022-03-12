Ukrayna'dan "kuşatma altındaki Mariupol'de cami bombalandı" iddiası

Ukrayna hükümeti, Rus ordusunun kuşatma altındaki Mariupol şehrinde 80'den fazla Türkün barındığı bir camiyi bombaladığını öne sürdü. Hükümetin açıklaması herhangi bir görsel delille desteklenmezken kayıplarla ilgili de bilgi olmaması fikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2022 Cumartesi, 13:33
Ukrayna'dan
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, 80 sivilin sığındığı güneydoğu Ukrayna liman kenti Mariupol'daki bir caminin Rus güçleri tarafından bombalandığını öne sürdü.

Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliği daha önce, kuşatılmış liman kentine yönelik devam eden bir Rus saldırısından sığınmak isteyenler arasında 34'ü çocuk 86 Türk uyruklu bir grup olduğunu ve grubun sığındıkları Süleyman Camisi'nde mahsur kaldığını iddia etmişti.

Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Roksolana'nın (Hürrem Sultan) Mariupol'deki cami Rus işgalciler tarafından bombalandı. Aralarında Türkiye vatandaşlarının da bulunduğu 80'den fazla yetişkin ve çocuk bombardımandan saklanıyor" ifadeleri kullanıldı. 

Yayınlanan hükümet açıklamasında bombardımanın ne zaman gerçekleştiği belirtilmedi, olayla ilgili herhangi bir acil zayiat raporu paylaşılmadı, kayıplarla ilgili bir bilgi ve olayı destekleyen herhangi bir kanıt ise yok.



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