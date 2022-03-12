Ukrayna'dan "kuşatma altındaki Mariupol'de cami bombalandı" iddiası

12 Mart 2022 Cumartesi, 13:33

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, 80 sivilin sığındığı güneydoğu Ukrayna liman kenti Mariupol'daki bir caminin Rus güçleri tarafından bombalandığını öne sürdü.

Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliği daha önce, kuşatılmış liman kentine yönelik devam eden bir Rus saldırısından sığınmak isteyenler arasında 34'ü çocuk 86 Türk uyruklu bir grup olduğunu ve grubun sığındıkları Süleyman Camisi'nde mahsur kaldığını iddia etmişti.

Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Roksolana'nın (Hürrem Sultan) Mariupol'deki cami Rus işgalciler tarafından bombalandı. Aralarında Türkiye vatandaşlarının da bulunduğu 80'den fazla yetişkin ve çocuk bombardımandan saklanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Roksolana'nın (Hürrem Sultan) camisi Rus işgalciler tarafından saldırıya uğradı



Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 80'den fazla yetişkin ve çocuk bombardımandan saklanıyor.@MFA_Ukraine #StopRussianAgression pic.twitter.com/HzzmhwNIGk — Ukraine in Türkiye (@UKRinTR) March 12, 2022

Yayınlanan hükümet açıklamasında bombardımanın ne zaman gerçekleştiği belirtilmedi, olayla ilgili herhangi bir acil zayiat raporu paylaşılmadı, kayıplarla ilgili bir bilgi ve olayı destekleyen herhangi bir kanıt ise yok.