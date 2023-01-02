Ukrayna saldırısında çok sayıda Rus askeri öldü
Rusya, Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda 63 Rus askerinin öldüğünü açıkladı.
Rusya savunma bakanlığı, Ukrayna'daki Donetsk bölgesinde Rus kontrolündeki Makiivka kasabasına Ukrayna güçlerinin yılbaşı gecesi düzenlediği saldırıda 63 Rus askerinin öldüğünü bildirdi.
Reuters'ın haberine göre, Donetsk bölgesinin Moskova kontrolündeki kısımlarında Rus destekli üst düzey yetkilisi Daniil Bezsonov, bölgedeki insanlar yeni yılın başlangıcını kutlarken ABD yapımı HIMARS roketleri tarafından vurulduğunu söyledi.
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