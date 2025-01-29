Ukrayna-Slovakya arasında gerilim tırmanıyor: Zelenski'yi 'düşman' olarak niteledi

Yayınlanma: 29.01.2025 - 12:53

Güncelleme: 29.01.2025 - 12:53

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi “düşman” olarak nitelendirerek ve Slovakya için “sorun” yaratmakla suçlayarak, Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir AB yardımını veto etme sözü verdi.

Fico, Ukrayna'nın, bu ayın başlarında Rus doğal gazının geçişini durdurmasının Slovakya'nın enerji güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.

Fico, “Bizim düşmanımız Zelenski'dir. Yaşadığımız sorunlara Zelenski neden oldu. Ondan hoşlanmıyorum çünkü Slovakya'ya zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Zelenski'nin, Ukrayna'nın Azerbaycan üzerinden AB'ye doğalgaz transiti yapabileceği yönündeki önerisini reddeden Fico, Zelenski'yi boş vaatlerde bulunmakla suçladı ve önerinin somut bir plandan yoksun olduğunu ileri sürdü.

Fico, “Hiçbir şey hazır değil, masada bir proje yok. Zelenski yine balon uçuruyor, çünkü bu balonun kendisini zor kararlar almaktan kurtaracağını düşünüyor” dedi.

Rus doğal gazının geçişine yeniden başlanmaması halinde ülkesinin, AB'nin Ukrayna'ya yapacağı yardımı veto edeceği uyarısında bulunan Fico, konuyu Avrupa Komisyonu'na taşımayı planladığını da sözlerine ekledi.

Fico'ya göre, anlaşmazlığın en iyi çözümü doğalgazın Rusya sınırından satın alınması ve Slovak malı olarak Ukrayna üzerinden nakledilmesidir.

ZELENSKİ'DEN YANIT

Zelenski, Fico'ya ABD'den doğalgaz almak istememesi ve Rusya ile ilişkilerini sürdürme arzusu nedeniyle tepki gösterdi.

Zelenski, “Avrupa'da pek çok kişi bunu çoktan yaşadı ve bağımsızlıklarını ve egemenliklerini korumayı seçti. Ama Bay Fico öyle değil. Ülkesine ticari koşullarda gaz sağlayabilecek Amerika ve diğer ortaklar yerine Moskova'yı seçiyor” ifadelerini kullandı.

Zelenski ayrıca, Fico'nun bu konuda bir “hata” yaptığını söyledi.

SLOVAKYA-UKRAYNA GERİLİMİ

2023'teki seçim zaferinden bu yana Fico ve SMER-SD partisi, Ukrayna'ya silah sevkıyatının durdurulması da dahil olmak üzere önceki hükümetin Ukrayna yanlısı politikalarının çoğunu tersine çevirdi. Fico, sürekli olarak çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması çağrısı yaparak, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi.

Slovakya ayrıca, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğini engelleme sözü verdi.

Fico, Zelenski'yi Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek sağlamak için kendisine 500 milyon Euro rüşvet vermeye çalışmakla suçladı.

Slovakya ile Ukrayna arasında zaten gergin olan ilişkiler, devam eden gaz anlaşmazlığı nedeniyle daha da kötüleşti. Fico, daha önce Ukrayna'nın Slovakya'nın enerji güvenliğini baltalamayı bırakmaması halinde Ukrayna'yı elektrik tedarikini kesmekle tehdit etmişti.