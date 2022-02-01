Ukrayna, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması yapacağını duyurdu

01 Şubat 2022 Salı, 16:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat'ta yapmayı planladığı Ukrayna ziyareti öncesinde, Kiev'den önemli bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Türkiye ile iki gün içinde serbest ticaret anlaşması imzalayacağını açıkladı.

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da konuşan Zelesnskiy, "İki gün içinde Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması imzalayarak günlük bir ekonomik mesaj vermeye hazırlanıyoruz. Gruplarımız çalışıyor. Anlaşma sağlayacağımızdan eminim" dedi.

'BİZDEN BAŞKA HİÇ KİMSE ÜLKEMİZİ KORUMAZ'

Bölgede yaşanan gerilimli süreç hakkında konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın kendi güçlerine güvenmesi gerektiğini belirterek, "Her konuda her şeyden önce kendi güçlerimize güvenmeliyiz. Anavatanımızın gerçekten çok sayıda dostu var ancak dostlarımızın kendi anavatanı var, bunu unutmayın. Dolayısıyla bizden başka hiç kimse ülkemizi korumaz ve ayağa kaldırmaz. Sadece kendimize güvenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

2011'DEN BU YANA 11 RESMİ GÖRÜŞME

Daha önceki açıklamasında Türkiye'yle Ukrayna'daki tüm sektörlerin faydasını mümkün olduğunca gözeten bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini belirten Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, 2011'den bu yana anlaşmayla ilgili 11 resmi görüşme gerçekleştirildiğini ve sürecin devam ettiğini söylemişti.

Sviridenko konuyla ilgili olarak, "Ukrayna tarafı (Türkiye ile) ülkenin tüm sektörlerinin faydasını mümkün olduğunca gözeten bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor. Ukrayna iş dünyasının çoğunluğu Türkiye piyasasına açılmaktan yana" şeklinde konuşmuştu.

"2021'in ilk 9 ayında Türkiye, Ukrayna'yla ticaret hacmi bakımından Çin, Polonya, Almanya ve Rusya'dan sonra 5. sırada geliyor" ifadesini kullanan Sviridenko, ikili iş birliğinin ana alanlarının bilgi teknolojileri, inovasyon, endüstri, enerji ve enerji verimliliği, lojistik, ulaşım altyapısı ve turizm olduğunu aktarmıştı.