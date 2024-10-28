Ukrayna ve Ortadoğu uyarısı yaptı: 'Risklere karşı hazırlıklı...'

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yetkililere, Ukrayna ve Ortadoğu'da tırmanan gerilimle ilgili "risk ve belirsizliklere karşı hazırlıklı olmaları" talimatı verdi.

Ukrayna ve Ortadoğu uyarısı yaptı: 'Risklere karşı hazırlıklı...'
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AA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:30

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ile yaptığı haftalık toplantıya katıldı.

Başkanlık sözcüsünün yaptığı yazılı açıklamada, Yoon'un, yetkililere "Ukrayna ve Ortadoğu'da artan jeopolitik riskleri ve dış ekonomik belirsizlikleri yönetmek için kapsamlı çaba göstermeleri talimatı verdiği" belirtildi.

Açıklamada, Güney Kore'nin, Kuzey Kore birliklerinin Rus ordusu yanında konuşlandırılması ve İsrail'in, İran'a yönelik hava saldırılarını dikkatle takip ettiği kaydedildi.


Etiketler: #güney kore #Ukrayna

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