Ukrayna ve Ortadoğu uyarısı yaptı: 'Risklere karşı hazırlıklı...'
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yetkililere, Ukrayna ve Ortadoğu'da tırmanan gerilimle ilgili "risk ve belirsizliklere karşı hazırlıklı olmaları" talimatı verdi.
Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ile yaptığı haftalık toplantıya katıldı.
Başkanlık sözcüsünün yaptığı yazılı açıklamada, Yoon'un, yetkililere "Ukrayna ve Ortadoğu'da artan jeopolitik riskleri ve dış ekonomik belirsizlikleri yönetmek için kapsamlı çaba göstermeleri talimatı verdiği" belirtildi.
Açıklamada, Güney Kore'nin, Kuzey Kore birliklerinin Rus ordusu yanında konuşlandırılması ve İsrail'in, İran'a yönelik hava saldırılarını dikkatle takip ettiği kaydedildi.
Etiketler: #güney kore #Ukrayna
En Çok Okunan Haberler
-
- Rakip takım hocasından Ebrar'a skandal hareket
- Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk açıklama
- İsrail’e dokundurmayan İslamcılar
- Öğretmen eşini 'baba mirası' yüzünden öldürmüş!
- ASAL Araştırma'nın anketinde çarpıcı sonuç
- Karanlık isme 'varlık' onayı
- Mamalarına su yerine alkol konuldu: 1 bebek öldü!
- Adana'da 5 büyüklüğünde deprem!
- İtalya'da 8 gollü müthiş maç!
- Ve 'A Parti' yola çıktı