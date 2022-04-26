Ukrayna'da bir çıkmaza doğru
Ukrayna’ya önceki akşam ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’la Savunma Bakanı Lloyd Austin, ani bir ziyaret düzenledi. Varılan anlaşmaya göre, ABD, Ukrayna’ya 322 milyon ABD Doları verecek, Ukrayna da bunlarla silah alacak. Savaşın başından beri yapılan askeri yardımın, 3.5 milyar doları geçtiği bildiriliyor.
ABD Savunma Bakanı, Kiev ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın gerçek anlamda desteğe sahip olması halinde, Rusya’yla olan savaşı kazanabileceğini söyledi. Bu, ABD yönetiminin savaşın uzaması için Ukrayna yönetimini “yüreklendiren” sayısız açıklamasından biri. ABD’yle İngiltere’nin amacı Rusya’yı Ukrayna’da batağa sürükleyip saldırgan ülke durumuna düşürerek ona karşı bütün Batılı ülkelerin yaptırım uygulamasını sağlamak ve Kiev’e silah desteği sunarak Ukrayna aracılığıyla Rusya’yla savaşmaktı. Bu amaca ulaştılar. ABD ve İngiltere hem Rusya’daki hem de Ukrayna’daki bütün etkenleri iyi hesaba katmışlar. Rusların karakterini Ruslardan daha iyi tanıdıkları belli oldu. Rusların “Biz istesek her yeri dümdüz ederiz” şeklinde kendilerini ispatlama saplantılarını görerek onu küçük çocukların kurnazlığıyla “yapamaz ki yapamaz ki” diyerek dolduruşa getirip Ukrayna’ya saldırtıverdiler. Rusya gücünü pek çok noktaya dağıtarak ve öncesinde dünyada psikolojik zemini hazırlamaya gerek duymadan paldır küldür saldırdı. Fakat amacına ulaşamadı.
"DÜNYA BİZİ BİLİYOR"
Rusya’nın “B” planının olmadığı, yeni bir planı savaş sırasında geliştirmeye çalıştığı anlaşılıyor. Ukrayna’daysa, “dünya bizi tanımıyor” kaygısını hesaplayarak, Batı’da Ukrayna’ya destek etkinlikleri düzenlettiriyorlar. Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma “Çervona Kalina” şarkısını Batılı müzisyenler söyledikçe bu, Ukrayna’da “dünya artık bizi biliyor” diye sevinç havasıyla gösteriliyor (Bu sırada ülkenin Batı’ya nasıl borçlandığını düşünen var mı acaba?). Rusların amiral gemisinin batması da işi daha da çıkmaza soktu. Financial Times gazetesinin de belirttiği üzere Putin, kendisi için prestij kırıcı öyle bir gelişmeden sonra hemen barış yapmaya razı olmayacak ve başarı elde etmeden rahatlamayacak. İki taraf da birbirine karşı epey bilendi ve acil barıştan bahsetmek cesaret ister hale geldi. Bakalım bu gecenin sabahı ne zaman gelecek.
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