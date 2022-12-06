Ukrayna'da elektrik sistemleri aktif: Hava saldırıları engel olamıyor

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın enerji tesislerini hedef alarak düzenlediği son füze saldırılarına rağmen Ukrayna'nın elektrik sisteminin çalıştığını ve sağlam kaldığını söyledi.

Xinhua
06 Aralık 2022 Salı, 09:21
Ukrayna'da elektrik sistemleri aktif: Hava saldırıları engel olamıyor
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Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Ukrayna'nın kuzeyinde yer alan Kiev, Vinnytsya ve Odesa bölgesindeki enerji tesislerinin füze saldırılarıyla vurulduğunu belirtti.

Ukrayna devlet enerji şirketi Ukrenergo, saldırıların ardından Ukrayna'nın enerji sistemindeki durumun "zor ama kontrol edilebilir" olduğunu duyurdu.

Ukrenergo yaptığı açıklamada, ülke genelinde bütün bölgelerde acil elektrik kesintilerinin başlatıldığı kaydedildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hava Kuvvetleri'nin Rusya tarafından Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik atılan 70'ten fazla füzeden 60'tan fazlasının düşürüldüğü kaydedildi.

Saldırı, Rusya'nın 10 Ekim'den bu yana Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarının sekizinci dalgasına işaret ediyor.


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