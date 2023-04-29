Ukrayna'da füzeler sivilleri vurdu

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev dahil birçok kente füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda 4’ü çocuk en az 22 kişi yaşamını yitirdi, 20 yaralı var. Ukrayna, “karşı taarruza hazırlandıklarını” duyurdu.

Deniz Berktay
Yayınlanma: 29.04.2023 - 03:00
Ukrayna'da füzeler sivilleri vurdu
Abone Ol google-news

Rusya’nın uzun bir aradan sonra Ukrayna’da başkent Kiev dahil birçok kente yeniden düzenlediği füze saldırısında dördü çocuk en az 22 sivilin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Rusya’nın 50 gün aradan sonra ilk kez önceki gece sabaha karşı yaptığı hava saldırılarında, füzelerin önemli bir kısmı havada imha edilirken bazıları sivil yerleşimlere isabet etti. Ukrayna’nın orta bölgesinde yer alan Çerkasi ilinin Uman ilçesinde üçü çocuk 20 sivil, Dnipro kentinde ise birisi üç yaşında bir çocuk ve annesi yaşamını yitirdi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa saldırıların amacının Ukraynalı ihtiyat kuvvetlerini vurmak olduğu ve bu hedefin yerine getirildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, saldırılarında Ukrayna’da iki akaryakıt deposunun ve bir inşaat malzemeleri deposunun imha edildiği dile getirildi.

KARŞI TAARRUZ BAŞLAYACAK

Rusya, füze saldırılarında öncelikli olarak Ukrayna’ya Batı’dan silah sevkıyatını önlemeyi ve Kiev’in karşı taarruzunu sabote etmeyi planlıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, dün karşı taarruzun son safhasında olduğunu söyledi. Ukrayna bir aya başlaması beklenen karşı taarruzla Rusya ve Donbas’taki Rus kuvvetleri ile Kırım’daki birlikler arasındaki kara bağlantısını keserek Kırım’a yaklaşmaya çalışacak. 


Rusya-Ukrayna Rusya-Ukrayna Savaşı Ukrayna Ukrayna-Rusya Ukrayna-Rusya savaşı

İlgili Haberler

2 çocuğunu öldüren Ukraynalı: Şu an düşündüğümde idrak edemiyorum

2 çocuğunu öldüren Ukraynalı: Şu an düşündüğümde idrak edemiyorum
Ukrayna'dan taarruz mesajı: Hazırlıklar sona yaklaşıyor

Ukrayna'dan taarruz mesajı: Hazırlıklar sona yaklaşıyor
Rusya'nın saldırısında ölen Ukraynalı sayısı yükseldi

Rusya'nın saldırısında ölen Ukraynalı sayısı yükseldi

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler