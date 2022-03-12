Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede bulunan Brovary şehrindeki Gogolev köyü vuruldu. Ukrayna’da Gogolev köyü bombalandı - Tıkla İzle
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Rusya askeri hedeflerinin yanı sıra sivil yerleşim alanlarını da bombalıyor.
Kiev'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Brovary şehrine bağlı Gogolev köyü, Rus hava saldırısı altında kaldı. Köy yerine düşen 2 bomba çevredeki evlere zarar verdi. Ölü ve yaralı sayısı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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