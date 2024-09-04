Ukrayna'da istifalar peş peşe geldi: İki başbakan yardımcısı ve dört bakan

Ukrayna'da iki başbakan yardımcısı ve aralarında Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da bulunduğu dört bakan istifa etti.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 04.09.2024 - 10:49
Ukrayna'da istifalar peş peşe geldi: İki başbakan yardımcısı ve dört bakan
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İstifaları, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk kamuoyuna duyurdu.

Ukrayna'da bir süredir Kuleba'nın görevden ayrılacağı yönünde spekülasyonlar yapılıyordu.

Başbakan Yardımcıları İrina Vereşçuk ve Olha Stefanişina ile Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyşin ve Adalet Bakanı Denis Malyuşka ile Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strelets de istifa etti.

Vereşçuk, "Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu'ndan", Stefanişina ise "Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan" sorumlu başbakan yardımcılarıydı.

İstifaların nedeni açıklanmadı.

Ukrayna'da bugün başka bazı bakanların da istifası bekleniyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy henüz istifalarla ilgili yorum yapmadı.

Zelenskiy'nin kabinesinde kapsamlı bir değişiklik yapmak istediği belirtiliyor.

Yeni bakanların yarın kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Ukrayna'da muhalif milletrvekillerinden İrina Heraşçenko, kabinede bu şekilde değişiklik yapılmasına tepki gösterdi.

Heraşçenko, Rusya'yla savaş sürerken ulusal birlik hükümeti kurulması gerektiğini söyledi.


BBC Türkçe
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