Reuters'tan Ukrayna iddiası: '370 km menzile sahip seyir füzelerini...'

Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:32

Güncelleme: 03.09.2024 - 15:32

ABD yönetiminin, Ukrayna'ya 370 km mesafedeki hedefleri vurma kapasitesine sahip uzun menzilli seyir füzeleri JASSM'ın teslimatını öngören anlaşmayı imzalamaya yakın olduğu ileri sürüldü.

Reuters'a göre, onaylanması halinde teknik sorunların çözülmesi zaman alacağından Ukrayna bu silahları ancak birkaç ay içinde teslim alacak.

Reuters'a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üç kaynağın verdiği bilgiye göre, kararın bu sonbahar gibi erken bir tarihte açıklanması bekleniyor.

Kaynaklar, teslimat noktasına henüz gelinmediğini de belirtti.

Reuters, füzelerin muharebe operasyonlarının seyri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağını, çünkü Ukrayna ordusunun Rusya'da temas hattından uzakta bulunan hedefleri vurabileceğini iddia ediyor.

Füzelerin temel özelliklerinden birinin, menzillerinin yanı sıra, dört metrelik uzunluklarına rağmen radar tarafından tespit edilmelerini zorlaştıracak şekilde tasarlandığı belirtildi. Buna ek olarak, tespit edilen hava savunma sistemlerinden kaçmak için belirli rotalar izleyecek şekilde programlanabilirler. Füzelerin ayrıca, yere yakın uçma yeteneğine de sahip olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin ilk kendi balistik füzesini test ettiğini duyurmuştu.