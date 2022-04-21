Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 25 Mayıs'a kadar uzatıldı
Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada), Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.
Ukrayna Parlamentosu, Zelenskiy'nin gönderdiği Devlet Başkanı'nın Ukrayna'da Sıkıyönetimin Uzatılmasına Dair Kararnamesi'nin Onaylanması Hakkında Yasa Tasarısı'nı görüştü ve onayladı.
Buna göre ülkedeki sıkıyönetim uygulaması 25 Mayıs'a kadar devam edecek.
Zelenski, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat ile 25 Nisan arasında sıkıyönetim ilan etmişti.
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