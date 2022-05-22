Ukrayna’da sıkıyönetim uzatıldı
Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim uygulaması 90 gün daha uzatıldı.
Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı saldırılar nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim uygulamasının uzatılmasına karar verildi.
Ukraynalı milletvekili Yaroslav Zhelezniak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Verkhovna Rada sıkı yönetim uygulamasını 23 Ağustos’a kadar uzattı” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 24 Şubat'ta genel seferberlik ilan edilmesine yönelik bir kararname imzalamıştı.
Video Haberler
- Bursa'da dev operasyon
- Yaş çay alım kampanyası sorunlu başladı
- İzmir'de orman yangını
- Elif hemşirenin acı sonu
- Antalya'da katliam: 2 çocuğunu öldürdü
- '6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdü' iddiası
- Ölüme davetiye çıkaran yolculuk: Sürücüler müdahale etti
- Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı!
- Jandarmadan 'kumar' operasyonu
- İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
-
- Fuat Oktay yuhalandı
- 'Eğer o karar alınırsa AKP siyasetten silinir'
- 5 Manşet, 5 Erdoğan!
- Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması
- Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı
- 'Tam oradayız...'
- Anadolu Efes, bir kez daha EuroLeague şampiyonu!
- Yanlış kişiye ödeme yapan bankaya kötü haber
- 'Biz de lider olarak kabul edebiliriz'
- 'Beni idama bile götürseler...'