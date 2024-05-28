Ukrayna'da yüzlerce cezaevi mahkumu orduya alındı

Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:00

Güncelleme: 28.05.2024 - 15:00

Ukrayna Adalet Bakanı Denys Malyushka, ülkede 600'den fazla mahkumun "şartlı tahliye" edilerek orduya katıldığını ve saldırı birliklerinde görev yapacaklarını söyledi.

Malyushka, "Şu an itibariyle bunlar saldırı birliklerinde görev alacak, bunlar şu ana kadar sadece cezalarını çekmiş kişilerden oluşan birlikler olacak. Yani diğer askeri personelle karışmayan yekpare birimler olacaklar. Halihazırda 613 mahkum cezaevlerinden ayrılarak orduya katıldı, şimdi uygun eğitimden geçiyorlar ve gelecekte saldırı birliklerinde görev yapacaklar" dedi.

Cinayetten hüküm giyenlerin de orduya katıldığını belirten Malyushka, şunları kaydetti:

Ayrıca tek bir cinayetten hüküm giyenlerin AFU'ya katılmasına izin verilmesi lehinde de konuştu.

"Mahkumlarımız kelebek yakalamak için değil, öldürmek için savaşmaya gidiyorlar. Ve geçmişte öldürme deneyimi her zaman iyi savaşmaya engel değildir. Özel bir acımasızlıkla işlenmemiş ya da iki veya daha fazla kişinin öldürülmediği cinayetlerden bahsediyorsak, bunlar çoğu zaman, örneğin soğuk bir silahla üç veya dört soygun gerçekleştirmiş bir kişiden daha az sosyal açıdan tehlikeli olan bir kişi tarafından işlenen suçlardır."

NE OLMUŞTU?

8 Mayıs'ta Ukrayna parlamentosu, cezaevindeki mahkumların seferberliğe dahil edilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Parlamento milletvekili Oleksiy Gonçarenko, kasıtlı cinayet, tecavüz, cinsel şiddet ve ulusal güvenliğe karşı suçlardan hüküm giyenlerin seferberliğe dahil edilmeyeceği bilgisini paylaşmıştı.

Bu kapsamında ihtiyaç durumunda 15-20 bin mahkumun seferberliğe katılabileceği belirtiliyor.