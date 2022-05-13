Ukrayna’daki savaş nedeniyle 6 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etti

Birleşmiş Milletler mülteci ajansı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ülkeyi terketmek zorunda kalan kişi sayısının 6 milyonu aştığını açıkladı.

Reuters
13 Mayıs 2022 Cuma, 07:15
Ukrayna’daki savaş nedeniyle 6 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etti
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Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı ve "özel askeri operasyon" adını verdiği işgal sonucu Ukrayna'da birçok kişi ülkeyi veya evlerini terk etti.

BM verileri 6.03 milyon kişinin ülkeyi terketmek zorunda kaldığını, 8 milyondan fazla kişinin ise ülke içinde göç ettiğini gösterdi. BM geçen ay 5 milyon Ukraynalı'nın ülkelerini terk ettiğini bildirmişti.

Ülkeden ayrılan Ukraynalılar'ın büyük bir bölümü Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya gibi Avrupa Birliği sınır noktaları üzerinden ülkelerinden ayrıldı.


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