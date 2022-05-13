Ukrayna’daki savaş nedeniyle 6 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etti
Birleşmiş Milletler mülteci ajansı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ülkeyi terketmek zorunda kalan kişi sayısının 6 milyonu aştığını açıkladı.
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı ve "özel askeri operasyon" adını verdiği işgal sonucu Ukrayna'da birçok kişi ülkeyi veya evlerini terk etti.
BM verileri 6.03 milyon kişinin ülkeyi terketmek zorunda kaldığını, 8 milyondan fazla kişinin ise ülke içinde göç ettiğini gösterdi. BM geçen ay 5 milyon Ukraynalı'nın ülkelerini terk ettiğini bildirmişti.
Ülkeden ayrılan Ukraynalılar'ın büyük bir bölümü Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya gibi Avrupa Birliği sınır noktaları üzerinden ülkelerinden ayrıldı.
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