Ukrayna’daki savaş nedeniyle 6 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etti

13 Mayıs 2022 Cuma, 07:15

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı ve "özel askeri operasyon" adını verdiği işgal sonucu Ukrayna'da birçok kişi ülkeyi veya evlerini terk etti.

BM verileri 6.03 milyon kişinin ülkeyi terketmek zorunda kaldığını, 8 milyondan fazla kişinin ise ülke içinde göç ettiğini gösterdi. BM geçen ay 5 milyon Ukraynalı'nın ülkelerini terk ettiğini bildirmişti.

Ülkeden ayrılan Ukraynalılar'ın büyük bir bölümü Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya gibi Avrupa Birliği sınır noktaları üzerinden ülkelerinden ayrıldı.