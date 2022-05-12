Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Ukrayna’da savaş şiddetleniyor

12 Mayıs 2022 Perşembe, 02:00

Kuleba, savaşın ilk zamanlarında kendileri için zaferin Rus ordusunun 24 Şubat’tan itibaren işgal ettiği yerlerden tamamen çekilmesi olduğunu söylerken şimdi artık kendileri açısından zaferin, Ruslar’ın işgal ettikleri bütün topraklardan çekilmesi olduğunu ifade etti. Ruslar, 2014 yılında da Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nı ve Donbas’ın bir bölümünü ele geçirmiş oldukları için Ukraynalı bakanın bu sözleri Ukrayna ordusunun Rusları Kırım’dan çekilmeye zorlayıncaya kadar savaşma niyetinde olduğu anlamına geliyor. Rusya yönetimi, Kırım’a büyük önem verdiği için Ukrayna yönetiminin koyduğu bu hedef savaşın uzayıp şiddetleneceğine işaret ediyor.

REFERANDUM İŞARETİ

Barış ihtimallerini azaltan bir diğer gelişme ise Rusya’nın mart ayında işgal ettiği Herson ilinde Rus yanlısı yöneticilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başvurarak Herson işini Rusya’ya bağlanmasını istemeleri oldu. Putin’in sözcüsü Dmitri Peskov, Herson’u kaderini Hersonluların belirleyeceğini söyleyerek Herson’da Rusya’ya bağlanmaya yönelik bir referandum düzenleneceğinin işaretini verdi. Herson, Ukrayna’nın tarım merkezlerinden biri olmasının yanı sıra, Dinyeper Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü yerde bir liman kenti olma özelliği taşıyor.

ZAPORİJYA’YA GENEL SALDIRI

Rus ordusu, Ukrayna’nın Zaporojye il merkezi yakınlarındaki askeri tesislere ve altyapı tesislerine füze saldırıları düzenledi. Ukrayna makamları, Rusya’nın önümüzdeki günlerde Zaporojye’ye genel saldırıya hazırlandığını söylüyor.

Öte yandan Ukrayna ordusu, kuzeydoğudaki Harkov kentinde başlattığı karşı taarruzu sürdürerek bazı köyleri Ruslar’dan geri aldı. Ukraynalı yetkililer, Batı’dan birkaç gün içinde gerekli silah yardımlarının ulaşması halinde Ukrayna ordusunun ay sonuna kadar genel karşı taarruza geçebileceğini söylüyor.