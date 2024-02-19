Ukrayna'daki savaşta büyük petrol şirketleri milyarlarca dolar kâr elde etti

Dünyanın borsada işlem gören en büyük beş petrol şirketi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji fiyatları ve ev faturalarında dramatik artışlara yol açmasından bu yana çeyrek trilyon dolardan fazla kâr elde etti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:04
Ukrayna'daki savaşta büyük petrol şirketleri milyarlarca dolar kâr elde etti
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Global Witness'a göre "süper büyükler" olarak bilinen petrol şirketleri BP, Shell, Chevron, ExxonMobil ve TotalEnergies, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den bu yana 281 milyar dolar kazandı.

İngiltere merkezli BP ve Shell çifti, çatışmaların başlamasından bu yana toplam 94,2 milyar dolar kâr elde etti. Global Witness'ın tahminlerine göre, bu rakam İngiltere'deki tüm hanelerin 17 aylık elektrik faturalarını karşılamaya yetiyor.

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2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana 58.9 milyar dolar kar elde eden Shell, bu yıl yüksek kar getiren petrol projelerine yeniden odaklanarak düşük karbonlu çözümler biriminden 330'a kadar çalışanı işten çıkarma sürecinde.

Geçen yıl iklim hedeflerini de küçültme yoluna giden BP, çatışmanın başlangıcından bu yana 35 milyar dolar  kâr elde etti.

Chevron, ExxonMobil ve TotalEnergies ise 187 milyar dolardan fazla kâr elde etti.

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), emtia piyasasındaki zayıf fiyatların daha düşük kârlara yol açmasına rağmen şirketlerin bu yıl hissedarlarına daha da fazla ödeme yapmasının muhtemel olduğunu söyledi.

IEEFA'ya göre büyük petrol şirketleri 2022 yılında 104 milyar dolar değerinde temettü ödemesi ve hisse geri alımıyla hissedarlarını zenginleştirdi.


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