Çin'den Rusya-Ukrayna açıklaması: Taraflara silah satmayacağız

Çin, Ukrayna-Rusya savaşında çatışan taraflara silah satmayacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 08:17
Çin'den Rusya-Ukrayna açıklaması: Taraflara silah satmayacağız
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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) için gittiği Almanya'da Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile görüştü.

Vang, uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Ukrayna ile ilişkilerini "normal şekilde" geliştirmeyi istediklerini belirterek, "Çin, çatışma bölgelerine veya çatışan taraflara ölümcül silahlar satmayacaktır" dedi.

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Çinli Bakan, konferansta yaptığı konuşmada, Çin'in Ukrayna krizini yaratan ve ona taraf olan bir ülke olmadığını, buna karşın olanlara seyirci kalmadığını ve krizden kazanç sağlamaya çalışmadığını vurgulamıştı.

Çin'in Ukrayna krizinde tarafsızlığını vurgulamasına rağmen Pekin'in savaş nedeniyle Moskova'yı kınamaktan kaçınan tavrı ve süreç içinde Rusya ile stratejik ortaklığını derinleştirmesi, ABD ve Batılı ülkelerin eleştirisine sebep oluyor.

ABD, Çin'in Rusya'ya silah ve cephane sağlamayı değerlendirdiğini iddia etmişti.

Avrupa Birliği de Pekin yönetimini askeri ve sivil ortak kullanıma sahip ürünlerin Rusya'ya ihracatını kontrol altına almasını istemişti.

AB Komisyonu geçen hafta, Rusya'ya ikili kullanıma sahip ürünleri ihraç ettiği gerekçesiyle 3 Çinli şirkete yaptırım uygulanmasını önermiş, öneri Macaristan'ın aleyhte oyuyla reddedilmişti.


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