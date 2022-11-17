Ukrayna'dan ABD'ye Patriot çağrısı: Ukrayna'ya tedarikinin zamanı geldi

17 Kasım 2022 Perşembe, 13:26

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Dmitro Kuleba, Anthony Blinken'a Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin tedarikinin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Kuleba, Blinken'a Patriot hava savunma sistemleri için de "zamanın geldiğini" aktardı.

Kuleba, "Bu sabah Ukrayna'ya yapılan büyük saldırı sırasında Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptım... Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin teslimatının hızlandırılması gerektiğini vurguladım. NASAMS etkinliğini çoktan kanıtlamıştır. Patriot sistemlerinin zamanının geldiğinden de eminim" dedi.