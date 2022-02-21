Ukrayna'dan 'acil yaptırım' çağrısı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 12:49

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına konuştu. Kuleba, bugün gayriresmi olarak katılacağı toplantıda mevkidaşlarından Rusya’ya yönelik yaptırım talebinde bulunacağını dile getirdi.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan sorularını yanıtlayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Kararlar bekliyoruz. Avrupa Birliği'nin (AB) gerginliğin tırmanmasına müsamaha gösterilmeyeceğine ve Ukrayna'nın tek başına bırakılmayacağına dair net mesajlar vermek için şimdiden alabileceği pek çok karar var. Bu sadece siyasi mesajları değil, aynı zamanda savunma sektörümüzün gelişimini desteklemek, Ukrayna'nın siber güvenliğini desteklemek, bazı yaptırımları uygulamak gibi çok özel eylemleri de içeriyor. Bugün meslektaşlarıma ileteceğim mesaj bu. AB'nin sadece yaptırımlardan bahsetmediğini, aynı zamanda harekete geçtiğini göstermek için yaptırımların en azından bir kısmını şimdi uygulamak için iyi nedenler, iyi ve meşru nedenler olduğuna inanıyoruz” dedi.

“BİDEN-PUTİN GÖRÜŞMESİNİ OLUMLU KARŞILIYORUZ”

Bakan Kuleba, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan görüşmeyi olumlu karşıladıklarını belirterek, “Bakan Blinken ile görüştüm ve bana Başkan Biden ile Başkan Putin arasında zirveyi düzenleme girişimi hakkında bilgi verdi. Bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz, diplomatik bir çözüme yönelik her türlü çabanın denemeye değer olduğuna inanıyoruz. Bakan Blinken, şimdiye kadar olduğu gibi, Ukrayna hakkında hiçbir kararın Ukrayna'nın arkasından alınmayacağına dair bana güvence verdi ve çıkarlarımızın uyumlu olmasını sağlamak için pozisyonumuzu senkronize etmek için bu zirveyi hazırlayacakları için onunla yakın iş birliği içinde olacağız. Elbette insanlık olarak ümit ediyoruz, umutsuzca savaştan kaçmak isteyen biri olarak, iki liderin Rusya'nın Ukrayna'dan güçlerini çekmesiyle sonuçlanacak bir anlaşma ile odadan çıkmasını umuyoruz. Bu, Rusya'nın gerilimi düşürmeye hazır olduğunun açık bir göstergesi olacaktır” diye konuştu.