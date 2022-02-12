Son dakika: Ukrayna Dışişleri: AB, Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar hazırladı
Son dakika gelişmesi... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüşmesinde 'Rusya'ya karşı halihazırda ağır yaptırımlar hazırlandığı' bilgisini aldığını söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.
Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Kuleba, görüşmede mevcut güvenlik durumunu ele aldıklarını belirtti.
"(Borrell) Rusya Federasyonu'na yönelik ağır bir yaptırım paketinin hazır olduğunu teyit etti" diyen Kuleba, AB'nin Kiev'e siyasi ve mali destek sağlamak için ek çaba göstereceğini kaydetti.
Ukraynalı bakan, "AB'ye sağlam duruşu ve kararlı eylemlere hazır olması nedeniyle minnettarım" ifadelerini kullandı.
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