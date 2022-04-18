Ukrayna’dan Avrupa Birliği'ne üyelik açıklaması
Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu ile ilgili gerekli belgeleri hazırladıklarını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva, Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu ile ilgili belgeleri hazırladıklarını belirterek, “Top şu anda Avrupa Komisyonu’nda” dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ukrayna'nın AB'ye üyelik başvurusu sürecinin hızlandırılacağı yönünde verdiği sözü hatırlatan Zhovkva, “Ukrayna'nın üyelik için gerekli belgeleri doldurduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla top Avrupa Komisyonu'nda. Ukrayna'nın Kopenhag üyelik kriterlerini karşılayıp karşılamadığı konusunda uygun bir tavsiye hazırlayacaktır. Böyle bir tavsiye olmadan kimse bizi AB’ye alamaz” dedi.
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