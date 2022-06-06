Ukrayna'dan Bulgaristan'a çağrı: Eski Sovyet silahlarını bize verin

06 Haziran 2022 Pazartesi, 14:10

Ukrayna'nın Sofya Büyükelçisi Vitaly Moskalenko, Bulgaristan'dan silah yardımı istedi.

Vitaly Moskalenko, yaptığı açıklamada "Nasıl kullanıldığını bildiğimiz eski Sovyet silahlarına, obüslere ve füze sistemlerine ihtiyacımız var" dedi.

Moskalenko, 3 Haziran'da, resmi bir belgeyle Bulgaristan'dan Ukrayna için silah istediğini aktararak, Savunma Bakanlığı gibi kurumlara da çağrı yapacağını bildirdi.

Moskalenko ayrıca, Ukrayna'dan gelen 80 tankın da Bulgaristan'da tamir edileceğini açıkladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu talebe henüz yanıt vermedi.