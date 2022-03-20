Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Rusya, komutanları korkaklık ile suçluyor iddiası
Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin teftişlerinin sonucunda ordudaki komutanların korkaklık ve karakter zayıflığı ile suçlanmaya başladığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 25'inci gününü değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, "Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu. Rus tarafının bu gidişatı tersine çevirecek gücü kalmadı" dedi.
"KARŞILIKLI ÇARPIŞMALAR SÜRÜYOR"
Tarafların bu arada yeni taktik eylemler içinde olduğunu belirten Arestoviç, "Karşılıklı çarpışmalar sürüyor ama biz çarpışmayı daha iyi yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
"KORKAKLIK" İDDİASI
Rusya'da askeri personele yönelik baskıların başladığını söyleyen Arestoviç, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin teftişlerinin sonucunda ordudaki komutanların bile korkaklık ve karakter zayıflığı ile suçlanmaya başladığını ifade etti.
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