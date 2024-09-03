Ukrayna'dan cepheye takviye: Orta yaşlıları da askere alıyor

Yayınlanma: 03.09.2024 - 09:17

Güncelleme: 03.09.2024 - 09:17

BBC'den Nick Beake, Ukrayna'daki eğitim merkezlerindeki manzarayı yazdı:

Chernihiv’de, Moskova’nın ilerleyişini durdurmak için üniforma altına yeni alınan Ukraynalıların eğitildiği gizli bir eğitim alanındayız.

Komutanların emirlerinin ve makineli tüfek ateşinin yankılandığı eğitim sahasındaki en çarpıcı görüntü, askere alınanların yaşı.

Çoğu 40'lı ve 50'li yaşlarında görünüyor.

Saçları ağarmış Rostyslav’un, Odesa’daki evinde yolunu gözleyen iki çocuğu ve eşi var.

Bir ay öncesine kadar burada şoförlük yapıyordu.

Önümüzdeki ay ise kendini, Ukrayna’nın başlattığı Kursk operasyonunda cephe hattında bulabilir.

Rostyslav, Kursk saldırısı için “Bence bu doğru bir şeydi” diyor: “Ne kadar zamandır topraklarımızda olduklarına bakın. Uzun zamandır acı çekiyoruz, bir şeyler yapmalıyız. Topraklarınız ele geçirilirken öylece bakıp oturamazsınız. Ne yapalım? Onların kölesi mi olalım?”

Şahit olduğumuz hızlandırılmış eğitim programı, Ukrayna’nın karşı karşıya kaldığı asker takviyesi baskını gösteriyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, yalnızca Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşen Rus asker kaybını 70 bin olarak tahmin ediyor.

Eğitim alanını kavuran güneşin altında, üniforma altına alınan Ukraynalılar, Amerikan yapımı zırhlı savaş araçlarına girip çıkıyor ve belirlenen hedefleri ateş altına alıyor.

Bu eğitim alanının yerinin gizliliğinden endişe eden ordu yetkilileri, BBC’de yayınlanmadan önce görüntüleri incelemek istedi. Ancak haber kayıtları üzerinde editoryal bir kontrole sahip değillerdi.

Savaşta iki buçuk yılı geride kaldı ve Ukrayna daha fazla askere ihtiyaç duyuyor.

Erkeklerin askere alınma yaşını 27'den 25'e düşüren yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Kadınlar için askerlik hizmeti zorunlu değil.

Eğitim alanındaki askerlerin tamamı buraya gelmeden 30 günlük temel eğitim almıştı.

Burada, savaş alanında karşılacakları yaralanmalara karşı ilk yardım gibi eğitimlerden geçiyorlar.

Ladin ağaçlarının gölgesinde canlandırılan ilk yardım senaryolarının, önümüzdeki haftalarda ve aylarda savaş alanının acımasız gerçekliğinde karşılarına çıkması olası.

Alanda bize eşlik eden bir asker, acemi erlerin, yeterli savaş eğitimi almadan cepheye gönderilmeyeceklerini söylüyor.

Sert bir şekilde “Onları ölüme göndermeyeceğiz” diyor.

Buna karşın, özellikle profesyonel askerlerden, acemi askerlerin yeterli eğitim almadan cephe hattına gönderildikleri yönünde şikayetler duyduk.

Ukrayna, özellikle Donbas'ta stratejik açıdan önemli Pokrovsk şehrini çevreleyen cephe hattında sorunlar yaşıyor.

Ancak geçen ay Rusya topraklarına başlatılan karşı saldırı moralleri yükseltti ve savaşa yeni bir boyut kattı.

Bu morale karşı Kursk, Kiev için bir cephe daha demek ve bu aynı zamanda Zelenskiy için de büyük bir kişisel kumar anlamına geliyor.

Ordu yönetiminin, yeni askerleri nereye gönderecekleri konusunda zor stratejik kararlar almaları gerekiyor.

Mesleği inşaatçılık olan 30 yaşındaki Maxim, grubun en genci gibi görünüyor.

“Eğitim, eğitim ve tekrar eğitim almamız gerekiyor. Burada ne kadar çok eğitim alırsak o kadar çok şey öğreneceğiz. Bu bize cephede yardımcı olacak” diyor.

Ona “Nerede yardımcı olacak?” diye soruyorum.

“Toprağımızı Donetsk’te veya Kursk'ta savunmaya hazırız” diyor gururla karışık gergin bir kahkahayla.

Ukrayna, Kursk harekatı için Rusya içine 10 bin kişilik elit askerlerin gönderildiğini kaydediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in bu saldırıda binlerce kayıp verdiğini iddia ediyor.

Ukrayna ordusunun başı General Oleksandr Syrskyi ise Rusların Kursk'u savunmak için 30 bin asker gönderdiğini duyurdu.

Tüm bu rakamları bağımsız kaynaklardan doğrulamak zor.

Ukrayna asker kayıplarını açıklamıyor.

Eğitim alanında tanıştığımız "Yapımcı" lakaplı bir askerin Rusya harekatına katılan hasarlı ve tahrip olmuş araçlarla ilgilendiği açık.

Yorgun bir şekilde, “Bu savaşın sona ermesini istiyorum” diyor:

“Çünkü bu savaşın hiçbir nedeni yok. Vladimir Putin adında bir adam ülkemize saldırdı. Peki ne yapacaktık? Evimizi savunmalıyız. Savunmalıyız, savunmalıyız, savunmalıyız. Ancak Ukrayna küçük bir ülke.”

Moskova ile Kiev arasındaki güç farkı, Zelenski’nin Batı’ya yönelik askeri yardım çağrılarının temelini oluşturuyor.

Zelenski, savaşı Rusya'ya taşıyarak halkını motive etti.

Ancak Vladimir Putin'in tepkisinden ve daha geniş bir çatışma ihtimalinden korkan bazı müttefiklerini de endişelendirdi.

Putin şu ana kadar, en azından kamuoyu önünde, savaşın ülkesine verdiği zararı görmezden geldi.

Rusya'nın aksine, Ukrayna cepheye göndermek için sınırsız sayıda asker rezervine sahip olmadığını kabul ediyor.

Zelenskiy, hava savunması için daha fazla Amerika ve Avrupa yardımının hayati olduğunu tekrarlıyor. Uzun menzilli füzelerin Rusya'ya saldırı için kullanılmasına daha fazla izin verilmesi gerektiğini savunuyor.

Eğitim alanında konuştuğumuz Rostyslav, Zelenski’nin kesinlikle haklı olduğuna inanıyor.

“Ruslar uzun menzilli silahlarla topraklarımızı hedef alabiliyor. Ancak bizim onların topraklarını vuracak böyle silahımız yok. Buna daha fazla dayanamayız” diyor.

Rostyslav devam ediyor:

“Bu kirli savaşı bitirmek için Moskova'yı vurmak istiyoruz. Çocuklar ve siviller acı çekiyor, herkes acı çekiyor.”