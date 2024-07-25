Ukrayna'dan Çin açıklaması: Silah vermeyeceği doğrulandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Çin'in Rusya'ya silah vermeyeceği konusunun, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Çin'deki temasları sırasında da doğrulandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 08:06
Ukrayna'dan Çin açıklaması: Silah vermeyeceği doğrulandı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde Ukrayna halkına hitaben paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Konuşmasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın Çin'de resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatan Zelenski, bunun uzun bir aradan sonra Çin'e gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olduğunu vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daha önce kendisine, Çin'in Rusya'ya silah vermeyeceğini söylediğini kaydeden Zelenski, bu konunun Kuleba'nın temasları sırasında da doğrulandığını bildirdi. Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Çin'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğine dair açık bir sinyal var. Aynı zamanda Çin lideri Şi Cinping'in bana Çin'in Rusya'ya silah sağlamayacağını söylediği de doğrulandı. Ukrayna'ya döndükten sonra Bakan'dan ayrıntılı bir rapor bekliyorum."


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