Ukrayna'dan 'Mühimmat deposu imha edildi' iddiası
Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan bir mühimmat deposunun imha edildiği öne sürüldü.
Odesa askeri yönetimi sözcüsü Sergey Bratçuk, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesindeki liman kenti Heniçesk'te etkili bir saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Bratçuk, yayınladığı mesajda "Herson'un işgal altındaki Heniçesk kentinde, güçlü ve etkili bir saldırı gerçekleştirdik. Bu bölgede stratejik öneme sahip bir mühimmat deposu bulunuyordu ve başarılı bir şekilde imha edildi" paylaşımında bulundu.
Reuters'ta yer alan habere göre, iddia edilen saldırıya ilişkin Rusya'dan henüz bir açıklama gelmedi.
Patlama seslerinin duyulduğu ve gökyüzüne yükselen dumanların görüldüğü görüntüler, Ukrayna medyası tarafından paylaşıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 12 yaşındaki Abdülbaki'nin ölümünde yeni gelişme
- Gazeteci Sinan Aygül'e saldırıda yeni gelişme
- Okan Buruk, Icardi transferinde son durumu paylaştı
- İtalya'ya giden lise öğrencisi, Almanya'ya iltica etti
- Bayram öncesi akaryakıta büyük zam!
- Demet Akalın'dan restorandaki 'servis' ücretine tepki
- Görür uyardı: 'Stres transfer etmiş olabilir'
- Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu
- Muhalefeti hedef aldı, 'dolar zenginleri' alkışladı!
- CHP'li vekilden seçim değerlendirmesi