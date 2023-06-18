Ukrayna'dan 'Mühimmat deposu imha edildi' iddiası

Yayınlanma: 18.06.2023 - 12:24

Güncelleme: 18.06.2023 - 12:24

Odesa askeri yönetimi sözcüsü Sergey Bratçuk, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesindeki liman kenti Heniçesk'te etkili bir saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bratçuk, yayınladığı mesajda "Herson'un işgal altındaki Heniçesk kentinde, güçlü ve etkili bir saldırı gerçekleştirdik. Bu bölgede stratejik öneme sahip bir mühimmat deposu bulunuyordu ve başarılı bir şekilde imha edildi" paylaşımında bulundu.

Reuters'ta yer alan habere göre, iddia edilen saldırıya ilişkin Rusya'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Patlama seslerinin duyulduğu ve gökyüzüne yükselen dumanların görüldüğü görüntüler, Ukrayna medyası tarafından paylaşıldı.