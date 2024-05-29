Ukrayna'dan Patirot çağrısı: En kısa zamanda ihtiyacımız var

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal yaptığı açıklamada, "En kısa zamanda en az yedi Patriot sistemine ve modern hava harp araçlarına ihtiyacımız var" dedi.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 08:40
Ukrayna'dan Patirot çağrısı: En kısa zamanda ihtiyacımız var
Abone Ol google-news

Çekya’nın başkenti Prag’da Çekya Başbakanı Petr Fiala, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Letonya Başbakanı Evika Silia ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda bir araya geldi. Görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

Fiala yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yapılan yardımlara değinerek, “15 AB ve NATO ülkesi, şimdiden 1,6 milyar euronun üzerinde destek sağladı. Haziran ayı içerisinde on binlerce 155 mm kalibrelik mühimmat teslim edilecek. Ukrayna, ilk teslimatları önümüzdeki günler içinde bekleyebilir” ifadelerini kullandı.

Fiala, Ukrayna’nın savaşın başlangıcından bu yana 918 parça ağır ekipman, yaklaşık 21 milyon orta kalibre mühimmat ve 1,7 milyon büyük kalibre mühimmat teslim aldığını açıkladı.

Ukrayna Başbakanı Şimal ise ülkesinin mühimmata olabildiğince erken ihtiyaç duyduğunu aktararak, “Bugünkü görüşmelerin diğer konusunu Ukrayna semalarımızın güvence altına alınması için hava savunma sistemleri temin edilmesi oldu. En kısa zamanda en az yedi Patriot sistemine ve modern hava harp araçlarına ihtiyacımız var” dedi.

Ukrayna’nın müttefiklerini bir araya getiren programın organizasyonu için Çekya Başbakanı Fiala’ya teşekkür eden Şimal, “Ülkemiz Avrupa’nın kalkanıdır ve bu özelliğini korumaya devam edecektir” diye konuştu.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna’daki savaşın kritik bir dönemde olduğunu ve Avrupa’nın Ukrayna’nın kendisini Rusya karşısında savunması için elinden gelen her şeyi yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Duda, ülkesi Polonya’nın Çek inisiyatifi çerçevesinde tedarik edilecek mühimmatların komşusu Ukrayna’ya ulaştırılmasına destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Hollanda Başbakanı Rutte ise, ülkesinin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinin parçalarını tedarik edebileceğini açıkladı.


Ukrayna haberleri patriot haberleri

İlgili Haberler

AB'den Ukrayna Barış Zirvesi'ne destek: Bir ilham kaynağı

AB'den Ukrayna Barış Zirvesi'ne destek: Bir ilham kaynağı
Ukrayna'da yüzlerce cezaevi mahkumu orduya alındı

Ukrayna'da yüzlerce cezaevi mahkumu orduya alındı
NATO'dan Ukrayna'ya soğuk duş: Doğrudan dahil olmayacağız

NATO'dan Ukrayna'ya soğuk duş: Doğrudan dahil olmayacağız
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mersin'de 10 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı: 'Zemin ıslaktı hakimiyetimi kaybettim'

Mersin'de 10 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı: 'Zemin ıslaktı hakimiyetimi kaybettim'
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Son dakika... Ankara'da dikkat çeken görüşme: Erdoğan istedi, Bakan Yerlikaya MHP lideri Bahçeli'ye gitti

Son dakika... Ankara'da dikkat çeken görüşme: Erdoğan istedi, Bakan Yerlikaya MHP lideri Bahçeli'ye gitti
Nusaybin’de bahçede çıkan yangın, ormana sıçradı

Nusaybin’de bahçede çıkan yangın, ormana sıçradı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zam ayı yaklaşırken net rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zam ayı yaklaşırken net rakam verdi
Arkeoloji cenneti Laodikya: 21 yıllık kazılarda 5 bin üzerinde tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı

Arkeoloji cenneti Laodikya: 21 yıllık kazılarda 5 bin üzerinde tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı
Son Dakika... Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Son Dakika... Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
Fotoğraf ve tarihseverlerin yeni gözde rotası: Didim

Fotoğraf ve tarihseverlerin yeni gözde rotası: Didim